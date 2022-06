Maturità 2022: perché Blanco e Sangiovanni non si diplomano quest’anno?

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia alla Maturità 2022: ancora poche ore ed i giovani maturandi saranno alle prese con la fatidica prima prova scritta. Oltre mezzo milione di studenti dovrà vedersela con l’esame di Stato, ma tra loro mancheranno all’appello due nomi celebri: Blanco e Sangiovanni. Come mai?

Blanco e Sangiovanni non prenderanno la Maturità 2022, perché?

Blanco e Sangiovanni, entrambi classe 2003, avrebbero dovuto conseguire la Maturità 2022, ma per loro non sarà così. Perchè? A spiegarcelo ci ha pensato Skuola.net che ha sottolineato come a causa di una serie di intoppi il cantante vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Mahmood) ed il collega vincitore della categoria canto di Amici 20 non si diplomeranno quest’anno.

Idoli della Gen Z, Blanco e Sangiovanni dovranno attendere probabilmente un altro anno (scolastico) prima di conseguire la fatidica Maturità. Entrambi hanno infatti dichiarato di aver dovuto mettere da parte la scuola per via dei numerosi impegni musicali.

In una intervista sul Fatto Quotidiano, Blanco aveva dichiarato in merito:

Adesso ho lasciato la scuola semplicemente perché mi sono focalizzato su altro, ho un obiettivo. Ovviamente so che un minimo di cultura mi serve ma a un certo punto, nel mio caso, la vera scuola è stata quella fuori dalla scuola.

Il cantante fino a pochi mesi fa frequentava l’I.I.S.S. “Luigi Bazoli – Marco Polo” a Desenzano del Garda, a 13 chilometri di distanza da Calvagese della Riviera, paesino in provincia di Brescia dove abita.

Più convinto a conseguire presto il diploma il collega Sangiovanni, che a Mucchio Selvaggio aveva ammesso:

Non sto andando per ora perché sono sempre in giro, non ho tempo. Ho ancora la mia classe, sono ancora sul gruppo. Mi chiedono di andare alle gite o alle feste, però sì dai, devo finirla la scuola.

Il cantante di origini vicentine aveva ammesso di essere stato bocciato lo scorso anno a causa dei numerosi impegni che lo avevano tenuto lontano da scuola.