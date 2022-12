Nella Scuola di Amici 22 continuano a pesare i provvedimenti disciplinari dei professori in merito al “caso” pulizie. Rudy Zerbi ha preso la sua decisione ed ha deciso cosa fare con i suoi allievi: dovranno fare a meno del cellulare per un mese. Anche Mattia Zenzola ha avuto modo di parlare con il suo insegnante, Raimondo Todaro.

Mattia Zenzola tra Todaro e Maddalena Svevi

Todaro non è stato molto clemente con il suo allievo ed anzi ha rimproverato a Mattia di non ascoltare mai ciò che gli viene detto, per poi finire col fare la vittima. Secondo il ballerino, infatti, gli altri allievi lo vorrebbero fuori dal programma. Todaro non accetta il vittimismo del ragazzo, fino a farlo sbottare:

Il problema è che tu fai come cacchio ti pare, poi vieni, fai la vittima…Tu non capisci mai niente Mattia. Non ti rendi conto, ma fai sbottare le persone perché hai un atteggiamento snervante.

Al fine di spronarlo in vista del Serale, Todaro ha anche invitato l’allievo di Amici 22 a cambiare atteggiamento: “O stai qui e cambi o vai via!”. Una discussione che è finita con le lacrime di Mattia, il quale ha fatto ritorno in casetta.

Qui il ragazzo si è confrontato con la fidanzata Maddalena Svevi ed anche in questo caso le cose non sono andate benissimo. Il ballerino ha accusato la ragazza di non vedere da parte sua ricambiato lo stesso suo interesse, ed ha anche tacciato la ballerina di usarlo solo per visibilità:

Vedo che ti sei tanto focalizzata su quello che deve uscire fuori. Mi vengono dei dubbi perché ti avvicini a me in determinate circostanze.

Parole che hanno fatto inevitabilmente arrabbiare Maddalena che ha replicato:

Se mi avvicino a una persona e sto con una persona è perché veramente voglio avere qualcosa, altrimenti non lo farei. Forse non mi conosci bene tu. Sono la persona più sincera e trasparente di questo mondo. Io sono questa […] Io le cose le dimostro, non le dico. se sto con te è perché voglio stare con te.

Alla fine il ragazzo si è convinto della sincerità della fidanzata: “Basta che quello che fai è perché lo vuoi fare e non perché siamo ad Amici”.