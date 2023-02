La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha lasciato delle ferite nel cuore di Martina Nasoni. La ragazza dal cuore di latta, confidandosi con Sarah Altobello, ha svelato che adesso è arrivato il momento di pensare meno agli altri e maggiormente alle proprie emozioni, specie in riferimento a Daniele Dal Moro.

Quanto tempo siamo stati insieme? Noi abbiamo avuto un sacco a che fare per tanto tempo. Tra litigi e cose… Erano quelle storie mai vissute veramente appieno per via delle litigate. Ci scontravamo veramente tantissimo.

Sono stata bravissima io in realtà a gestire tutto, non mi recrimino proprio niente, anzi. Sarò sempre qua a difendere questa persona perché ho conosciuto il suo dolore e farò in modo che lui sia felice ma è anche arrivato il momento che metta me stessa al primo posto perché tendo sempre a comprendere il dolore degli altri ma il mio mai…