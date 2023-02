Cosa è successo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che si è dovuta scontrare con il terzo appuntamento di Sanremo 2023. Al termine del live, l’ex tronista ha svelato anche un retroscena sull’ex fidanzata Martina Nasoni.

Alla fine della diretta, Oriana e Daniele si sono confrontati nuovamente facendo la pace dopo un lungo faccia a faccia partito dalla piscina. La venezuelana si è lamentata dell’atteggiamento dell’ex tronista:

Non ti sopporto con questo atteggiamento. Ti vedo che esco dal confessionale piangendo e poi ti vedo ridere, io mi aspetto da te che tu dica qualcosa…

Daniele ha affermato di essere stanco di litigare, facendo anche delle precisazioni sul suo attuale rapporto con l’ex fidanzata Martina Nasoni:

Anche quando Martina è entrata, l’ho tutelata. Se una persona vedo che mi vuole bene davvero mi sciolgo come il ghiaccio. Lascia stare quello che dice Alfonso che mi brillavano gli occhi, se mi brillavano è perché le voglio bene.

Daniele, parlando proprio della sua ex fidanzata, ha svelato un retroscena sul suo percorso a Uomini e Donne:

Quando ero sul trono di Uomini e Donne, sono successe delle cose che non si sanno neppure… Martina veniva a Verona, mi dormiva nelle camere degli hotel di fianco, io chiamavo la redazione e gli dicevo “cosa devo fare?” perché avevo l’ansia di entrare, ma non per il problema di Martina o perché avessi paura a parlare con lei, ma perché avevo paura di comportarmi male.