Matteo Diamante lancia una forchetta sul divano e Martina ne utilizza una per graffiarsi e incolpare Oriana? Se vi sembra la trama di una telenovela di quart’ordine, sappiate che si tratta “solo” del Grande Fratello Vip.

Prima di essere “stuzzicato” da Onestini e Oriana per il bicchiere lavato male, pare che Matteo Diamante abbia lanciato verso il divano una forchetta appoggiata dalla Marzoli sul lavandino.

Ecco il VIDEO.

Ma non è finita qui.

Gli amic* di Twitter ci hanno fatto notare un video con protagoniste la Nasoni e Oriana che, qualora fosse vero, sarebbe davvero inquietante.

Le chiavi di lettura sono due:

Qual è la vostra chiave di lettura?

Martina ha cercato di accusare Oriana oppure stava utilizzando solo il cavatappi?

Oriana “tira” la bottiglia di vino dalle mani di Martina. Martina prende una forchetta, e si graffia da sola le mani. Per poi dire agli altri mostrando la sua mano graffiata “Tiè guarda che roba ve pare normale?”

Non è vero era un cava tappi e lei ha tolto il tappo. Poi ha detto riferendosi al vino “ma vi sembra equo?”

Bho io non so con quale coscienza vi inventate le cose

