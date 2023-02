Matthias De Donà intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più”, ha svelato lo stato d’animo di Bradford Beck, marito di Giaele, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

“Vi svelo se Bradford è arrabbiato con Giaele”, parla il fratello Matthias

“Brad lo conosco bene. E’ una persona molto riservata e con un lavoro importante dove purtroppo non si può permettere di andare fuori, di esporsi in questo modo o di fare scena nei reality”, ha confessato il fratello di Giaele in onda su Radio Radio.

Tuttavia pare che Brad vuole fare una sorpresa a sua moglie:

Ha intenzione di fare una sorpresa anche perché nelle prossime settimane sarà il loro anniversario di matrimonio. Mercoledì 22 faranno un anno. Lui non segue il Gf Vip perché non capisce l’italiano. Chi lo segue al suo posto? Diciamo che su questo lato i social network sono molto attivi.

Matthias ha confermato che Bradford non è arrabbiato con sua moglie:

Se Bradford è arrabbiato con Giaele? No. Alla fine non è arrabbiato, gli hanno dato fastidio dei comportamenti che non si aspettava. Però io adesso lo sento abbastanza tranquillo perché comunque sa che stiamo arrivando alla fine. Quindi sta anche lui per tirare un sospiro di sollievo. Io sto cercando di convincerlo ad andare perché mia sorella ne ha bisogno.