Nelle ore che anticipano i funerali di Silvio Berlusconi, non sono mancati i retroscena legati alle ultime parole di Marta Fascina, compagna dell’ex premier e che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo.

Marta Fascina, la disperazione dell’ultima compagna di Berlusconi

“Ce la farai ce la faremo”, avrebbe detto Marta Fascina negli ultimi cinque giorni prima della morte del compagno Silvio Berlusconi. Lo riferisce Tommaso Labate sul CorSera a poche ore dai funerali.

La disperazione “per aver perso l’amore della mia vita”, la Fascina l’avrebbe consegnata in pochissime parole alle voci amiche fuori dalla cerchia berlusconiana. E’ anche Il Messaggero a riferire alcune delle frasi pronunciate dalla donna: “Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita”, “Mi ha insegnato l’amore e la generosità”, “Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore”.

Marta Fascina si sentirebbe debole in quanto “quella del mio Presidente sarà per me una mancanza quotidiana”. Tuttavia, dice, Silvio le avrebbe dato con il suo esempio e con il suo amore “una forza inesauribile”.

Quale sarà adesso il suo posto in questa storia per il momento resta un mistero. Per il momento la Fascina resta una donna di 33 anni che piange la fine di un amore, stretta ad Arcore nell’abbraccio della famiglia Berlusconi e della sua. “Sei il mio tesoro”, avrebbe continuato a ripetere nella camera ardente ad Arcore.