Silvio Berlusconi è morto oggi, lunedì 12 giugno 2023, dopo un breve ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Chi è l’ultima moglie Marta Fascina? La deputata è stata al suo fianco fino all’ultimo.

Marta Fascina, chi è l’ultima moglie di Silvio Berlusconi

Dopo la fine della storia d’amore con Francesca Pascale (terminata nel 2020), Silvio Berlusconi ha conosciuto Marta Fascina, la donna che gli è stata accanto fino all’ultimo momento.

La coppia, nel marzo del 2022, ha celebrato la loro unione a Villa Gernetto, precisando in più occasioni che non si era trattato di un vero matrimonio ma di una festa in grande stile per festeggiare il loro sentimento.

Il matrimonio tra Berlusconi e Marta Fascina, con la quale era stato legato da tre anni, non ha avuto nessun valore legale ma esclusivamente simbolico.

La Fascina, classe 1990, ha 33 anni, originaria di Porto Salvo in Calabria, è 54 anni più giovane del suo compagno appena deceduto.

La donna è sempre stata accanto al Premier durante i giorni del ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano, mostrandogli il suo amore e il suo affetto fino all’ultimo.

Oltre Marta Fascina e Francesca Pascale, Berlusconi si è invece sposato due volte: nel 1965 con Carla Elvira Dall’Oglio e negli anni ottanta con Veronica Lario.