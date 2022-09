Maria De Filippi e l’intera giuria di Tu si que vales contro un concorrente, nella prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. A presentarsi sul palcoscenico della trasmissione del sabato sera è stato Francesco Ocelli, 50enne noto con il nome d’arte di Francesco Niente. L’uomo viene da Bari ma ha spiegato di non essere pugliese. Attualmente, dopo aver lavorato come attore, fa il portiere in un teatro.

Maria De Filippi contro concorrente di Tu si que vales

Il concorrente di Tu si que vales ha spiegato quale sarebbe la poetica demenziale di Francesco Niente, poi si è cimentato nel brano “Mutandine” che a suo dire lo rappresenta pienamente: “Rappresenta il niente che c’è in ognuno di noi”, ha commentato.

Un brano, per l’appunto, demenziale ed a tratti nonsense tra i cui versi dice: “Donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai”.

Ma la giuria del programma Mediaset non ha affatto apprezzato “l’arte” di Francesco Niente. Teo Mammucari ha definito la performance “Imbarazzante. Non c’è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa”. Per Rudy Zerbi si è trattato di “una provocazione fine a se stessa”. E nonostante il concorrente abbia definito il suo brano “geniale”, Zerbi ha replicato: “Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido”.

Ma è stata in particolare Maria De Filippi a perdere le staffe:

Da un lato mi dispiace dirti che non mi è piaciuta, ma il testo Mutandine per quanto demenziale e provocatorio, poi uno lo canta no? L’idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po’ impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po’ stufato. Quando mi dici che facevi l’attore e poi dici che ora fai il portiere mi dispiace, niente contro il lavoro del portiere e la sua dignità, ma magari il tuo sogno era fare l’attore.

Francesco Niente ha allora preso la parola cercando di difendersi dalla critica:

È un pezzo di 23 anni fa. Il mio personaggio è controverso, si nutre delle offese. Devo provare a fare altro? Io faccio già altro. Io provo a portare in scena un fallimento, altrimenti non sarei venuto qua a 50 anni a fare Francesco Niente. Sarei venuto 20 anni fa a recitare l’Inferno di Dante che so a memoria. Dai caz**. Se avessi il 100% di no, sarei contentissimo. Godo. Il no rafforza quello che sono.

Ma per Maria De Filippi la sua presenza in un programma, a 50 anni, rappresenta la ricerca di un consenso e non il contrario. Il concorrente ha concluso:

Francesco Niente i suoi seguaci ce li ha.

Uscito dallo studio lo sfogo è proseguito:

È una trasmissione superficiale, Zerbi non può dirmi la sostanza, caz**, vaffanc*** ho solo sostanza.