Maria De Filippi perde il controllo a Tu si que vales: “Mi sono sentita usata!”

Da alcune settimane sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales presso gli studi della Titanus Elios a Roma. Quella che vedremo sarà la nona edizione del varietà prodotto in collaborazione con la Fascino di Maria De Filippi.

Quando andrà in onda la nuova edizione di Tu si que vales? Secondo le indiscrezioni di TvBlog, il varietà di Canale 5 dovrebbe ripartire regolarmente sabato 17 settembre 2022. Alla conduzione ritroveremo il trio formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

La giuria sarà composta dagli insostituibili Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Nella nuova edizione, tuttavia, ad ottenere maggiore spazio sarà Giovannino.

In attesa della ripartenza, la conduttrice Maria De Filippi tra le pagine del settimanale Oggi ha svelato un retroscena. A quanto pare, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe perso la pazienza durante le registrazioni:

Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.