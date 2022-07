Giulia Stabile ritorna alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dopo la vittoria di Amici 20, la ballerina è entrata a pieno regime nel corso di ballo di professionisti del talent conducendo anche alcuni format online.

Giulia Stabile conduce Tu si que vales: non c’è traccia di Albe

La nuova edizione dello show di Maria De Filippi tornerà in televisione da settembre 2022 come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Qualche settimana fa Amedeo Venza aveva rivelato di una possibile sostituzione tirando in ballo Albe, allievo dell’ultima edizione di Amici:

Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete. In arrivo il cantante dell’ultima edizione di Amici. Il ragazzo da quanto si apprendere non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale. Così si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari.

Amedeo Venza, come potete ben vedete, avrà ricevuto delle informazioni “fake” perché Giulia Stabile fa serenamente parte del cast di questa nuova edizione di Tu si que vales così come ha mostrato la stessa ballerina (ricondivisa da Belen) tramite le sue storie di Instagram.

Ed infatti, proprio in questi giorni, i conduttori ed i giudici (confermatissima anche l’adorabile Sabrina Ferilli) sono impegnati proprio con le registrazioni delle nuove puntate che vedranno pure delle piccole modifiche e alcune riguardano Giovannino.