Il terribile ‘disturbatore’ di Tu si que vales Giovannino rappresenta ormai un vero e proprio protagonista della trasmissione di Canale 5. Ma chi è davvero? E chi si nasconde sotto il costume rosso? Scopriamo qualcosa in più sul perfido esserino che ha rappresentato il vero tormento di Sabrina Ferilli, in vista della ripartenza di Tu si que vales.

Giovannino di Tu si que vales: chi è davvero?

Giovannino poi, non è così terribile, miccette a parte. Il suo vero nome è Giovanni Iovino ed è un giovane cabarettista napoletano 27enne con un curriculum di tutto rispetto. Giovanni infatti ha svolto anche ruoli di un certo livello in pellicole importanti come Pinocchio di Matteo Garrone, nella quale indossava i panni di Pulcinella.

La sua carriera ha avuto inizio come animatore nei villaggi turistici, poi si è avvicinato al mondo del cinema e del piccolo schermo. Ancora prima di Tu si que vales c’è stato Gomorra. Grazie al programma di Canale 5 con Maria De Filippi ha ottenuto una grande popolarità ed a quanto pare sarà destinata a crescere anche in vista della prossima stagione.

Come riporta Tvblog.it, infatti, nelle nuove puntate in onda dal prossimo settembre ci saranno delle novità relative proprio a Giovannino che a quanto pare avrà più spazio, sebbene non sia per ora chiaro in che modo.

Un cambiamento che sarebbe stato fortemente voluto da Maria De Filippi, probabilmente allo scopo di creare maggiore intrattenimento nello show di Canale 5.