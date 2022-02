Maria Chiara Giannetta, attrice e protagonista di Blanca, la fiction di successo andata in onda su Rai1, sarà ufficialmente sul palcoscenico del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2022 per affiancare Amadeus proprio questa sera, venerdì 4 febbraio per l’appuntamento dedicato alle cover.

Maria Chiara Giannetta svela come è nato l’invito di Amadeus per Sanremo

L’attrice ha raccontato, intervistata per Sorrisi.com, cosa farà per quanto riguarda gli abiti e le scarpe: “Io di moda non ci capisco niente. Gli abiti li ho scelti guardando le espressioni delle persone che collaborano con me, mentre mi osservavano… E i tacchi? La prima cosa che ho detto è stata: non oltre i 10 centimetri. Ma ero partita da tre! Chissà che figura faccio, già normalmente… Non ci aggiungiamo pure i tacchi”.

Maria Chiara Giannetta svela anche come è nato l’invito di Amadeus:

Mi ha telefonato. Sono stata in silenzio credo un paio di minuti per metabolizzare la cosa, lui ha detto: “Ci sei? È caduta la linea?”. In realtà io e Amadeus ci eravamo trovati benissimo quando sono andata ospite da lui ai “Soliti ignoti”. Galeotta è stata quella trasmissione.

L’attrice ha svelato le sue emozioni a caldo anche durante la conferenza stampa di oggi:

Galeotte furono le friselle ai Soliti Ignoti, quando ho conosciuto Amadeus. Drusilla ieri è stata straordinaria, fondamentale è veramente come si dicono le cose. Mi sento invitata a un matrimonio reale, un invito bellissimo. Il mio approccio sarà quello di dare me stessa, la mia energia. Ho realizzato dopo di essere la più piccola tra le donne del Festival e come i piccoli mi voglio divertire.