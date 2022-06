Cosa è successo quest’anno tra Alvin e Ilary Blasi, rispettivamente inviato e padrona di casa dell’Isola dei Famosi? Nelle passate settimane qualcuno ha insinuato che ci fosse della maretta tra i due e si era persino parlato di lite ma sul punto Alvin è intervenuto una volta per tutte facendo chiarezza sul suo rapporto con la moglie di Francesco Totti.

Intervenendo durante l’ultimo appuntamento con Casa Chi, il format web del magazine Chi ripreso anche dalle colleghe di IsaeChia, Alvin ha fatto delle precisazioni sulle ultime voci relative al suo rapporto con Ilary Blasi spiegando:

Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più “ca*zoni”.

In merito all’attuale edizione che sta per volgere al termine, Alvin ha poi detto la sua sul cast:

Credo che in questa edizione sembra più un’edizione più coesa. Siamo riusciti ad entrare in un “gate” tutti sulla stessa frequenza. E’ chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche della personalità, però è nata sotto un buon cielo quest’Isola e quindi c’è un ottimo rapporto con i naufraghi. E’ capitato spesso che litigassero e parlassero sopra e io in quel momento non riuscivo a tenerli a bada.

Poi dopo in Palapa ho detto: “A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta, quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo. Se parliamo singolarmente ci si capisce, le litigate si possono fare ma è un problema proprio tecnico.” E quella roba lì, subito riportati un po’ al gioco, quello che poi siamo lì a fare. Quindi credo ci sia una buona sintonia.