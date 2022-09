Marco Bellavia e Pamela Prati hanno portato il trono over di Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip, facendo impazzire gli estimatori del reality show che hanno fatto nascere anche l’hashtag di coppia: #BelPrati.

Ieri sera, nel corso della diretta del GF Vip, Pamela Prati ha svelato di apprezzare il corteggiamento di Marco Bellavia, finito in nomination perché votato da molti amici della Casa (ignari che le votazioni decretasse il preferito del pubblico).

Dopo la puntata, Marco e Pamela si sono nascosti dalle telecamere del reality show, parlando a bassa voce.

I miei amici di Twitter hanno prontamente caricato il video sottotitolando la conversazione (loro lavorano h24 per proporci il miglior intrattenimento di sempre).

Ecco le parole di Bellavia:

Sai che così sei bellissima? Ti giuro. Truccata troppo… ma che te ne frega, tu sei bella così! Ma chi se ne frega, tu sei così, tu sei bella così. Non devi crearti la maschera perché c’hai paura, capito? Pamela, devi essere più… devi scoprirti un po’ di più. Devi avere quel coraggio, perché al momento in cui ti scopri di più…

Non la ship over che si è infrattata in un angolo nascosto dalle telecamerepic.twitter.com/IeCv3HZpaC

