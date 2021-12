Nella Casa del Grande Fratello Vip sono tutti molto confusi. Soleil Sorge svela di volere le attenzioni di Carlo Domingo ma poi “amoreggia” con Alex Belli e Manuel Bortuzzo tratta male Lulù Selassiè ma poi le massaggia il lato B e le lava i denti.

Manuel fa un massaggio spinto a Lulù: nuovo avvicinamento?

Cosa sta succedendo al GF Vip? In vista del Natale stanno diventando tutti più buoni compreso Manuel Bortuzzo? Dopo aver trattato Lulù Selassiè particolarmente male, il nuotatore le ha fatto un massaggio “spinto” al lato B.

Come se non bastasse le ha anche lavato i denti. Aldo Montano, dopo aver appreso del massaggio è rimasto basito affermando che uscirà dal GF Vip con moltissimi dubbi al seguito (e non è il solo).

Per il popolo della rete l’atteggiamento di Manuel sarebbe solo una tattica dopo aver compreso che Lulù fuori dal GF Vip è molto amata dal pubblico: sarà davvero così?

Manuel fa un massaggio al culo di Lulù 😂😅

Pt. 1#gfvip pic.twitter.com/nvCr4VClH2 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

Manuel massaggia i glutei di Lulù 😝😂

Pt. 2#GFvip pic.twitter.com/jP9HQXq4jt — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

L’assurdità di questi due qualcosa di inimitabile ma non posso non ridere appresso a questi pazzi#gfvip pic.twitter.com/y32ooAXiRb — BL (@rainbow20202020) December 7, 2021

E se l’avvicinamento sta facendo vociferare, anche Clarissa Selassiè spera che la sorella maggiore possa aprire gli occhi.

Intervistata da Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party è stata particolarmente chiara sulla faccenda: