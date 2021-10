Manuel parla con Lulù: “Non siamo fidanzati” e spoilera cosa gli dicono in Confessionale – VIDEO

Manuel Bortuzzo sta cercando di rompere con Lulù Selassiè ma non sa proprio come fare. Dopo avere chiesto l’aiuto di Aldo Montano, nella notte il nuotatore ha cercato di fare chiarezza sul loro rapporto.

Manuel parla con Lulù: “Non siamo fidanzati”

Manuel ha svelato di non volersi etichettare, precisando di non essere fidanzato con Lulù. Ovviamente entrambi concordano “non siamo nemmeno amici”.

Quello che sta maggiormente facendo discutere il popolo del web è un video in cui Manuel Bortuzzo si confida nel giardino del Grande Fratello Vip con Nicola Pisu e Aldo Montano, svelando cosa gli consigliano in Confessionale.

In sintesi? Gli amici di Twitter credono che Manuel stia seguendo la “trama” imposta dagli autori solamente per non perdere consensi nella convinzione che la loro storia abbia conquistato il pubblico.

IL CONFESSIONALE CHE DICE “vedo che non c e trasporto”

Manuel che raccontando spoilera quello che gli dicono in confessionale. #gfvip pic.twitter.com/YunyRFG7LA — laverta (@laverta17) October 7, 2021

Lulù: noi non siamo amici

Manuel: cosa?

Lulù: noi due non siamo amici

Manuel: ma manco fidanzati

Lulù:#GFvip pic.twitter.com/53TGNX9Bip — BagnoTrash (@bagnotrash) October 7, 2021