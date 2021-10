Manuel Bortuzzo è davvero interessato a Lulù Selassié? Dopo gli ultimi avvenimenti nella Casa del GF Vip anche i fan più accaniti della coppia iniziano a coltivare dei seri dubbi sulla presunta incoerenza del nuotatore. Solo poche ore fa aveva deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con la giovane etiope. Ieri sera le aveva fatto intendere che non avrebbero comunque avuto alcun futuro, almeno nella Casa. Ma nel frattempo cosa è successo?

Manuel Bortuzzo e l’incoerenza con Lulù Selassié

A distanza di poche ore dalla sua apparente presa di decisione, Manuel Bortuzzo avrebbe avuto un cambio di atteggiamento radicale nei confronti di Lulù. Questa volta sarebbe stato lui a cercarla e baciarla con passione, contro ogni aspettativa. Come mai?

Su Twitter intanto il ragazzo viene tacciato di incoerenza e c’è anche chi avrebbe avanzato una teoria plausibile in merito al cambio di atteggiamento con Lulù. Dopo le domande dai social giunte all’amico Aldo Montano che sarebbe stato definito un “terzo incomodo”, Manuel avrebbe compreso come la ship con Lulù sarebbe molto apprezzata fuori.

Che l’avvicinamento sospetto alla giovane sia finalizzato solo al gioco? Anche per questo, alla luce del reale interesse della sorella Selassié nei suoi confronti e delle problematiche e fragilità della ragazza, in tanti su Twitter non avrebbero affatto apprezzato l’atteggiamento di Manuel. Avrà modo di spiegarlo nella puntata di domani?

Le reazioni social

Manuel due ore fa:

Devo parlarle, facciamo un punto della situazione, voglio che lei capisca Manuel ora:

Check delle tonsille di Lulù #GFvip pic.twitter.com/HCyoOhepKO — ۵ (@nnastyxmir) October 7, 2021

1 ora fa Manuel: a me non viene spontaneo baciarla

Adesso Manuel: *Se la bacia con tanto di lingua è per baciarla meglio le sposta anche i capelli* QUESTO SIGNIFICA ILLUDERE UNA RAGAZZA SAPENDO OLTRETUTTO QUANTO LEI SIA PRESA! #gfvip — Fabiola (@Fabiola31106936) October 7, 2021

Montano deve aver detto a Manuel della domanda postagli dai “fans” nel pomeriggio: “Aldo, perché fai da terzo incomodo tra Manuel e Lulù?”. Ecco perché magicamente stasera è Manuel che cerca Lulù, adesso crede che fuori la coppia piaccia. È un furbacchione Manuelito #GFVIP — crown45 (@crown452) October 7, 2021

Tutto il torto è di Manuel e lei sarà autorizzata a fare tutte le scenate del mondo. Nn illudi una ragazza sapendo che nn ti piace, a sto punto sta comodo anche a lui, che sia per una clip o x altro a me sconosciuto.Che poi gli chiederanno ma un’ora prima te la slinguazzi? #gfvip — kri_ka (@krika0) October 7, 2021