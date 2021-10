Manuel Bortuzzo si è confidato con Aldo Montano, presenza fondamentale per lui nella Casa del Grande Fratello Vip, confidandogli di avere intenzione di chiudere il suo rapporto di conoscenza con Lulù Selassiè.

Manuel vuole chiudere con Lulù e si confida con Aldo

Manuel ha svelato che Lulù non lo conosce anche se pensa il contrario: “Fondamentalmente lei non mi conosce, non può dire ‘so perché stai così’ se lei non mi vede che sto giù, perché ci sono cose che di me non sa. Quando la vedo che fa la bambina non ci presto nemmeno più attenzione, sono cose di isterismo da bambina”.

Bortuzzo ha pienamente compreso che Lulù non potrà mai dargli ciò che cerca e, proprio per questo motivo, è intenzionato a chiudere.

Il nuotatore ha aggiunto anche di non voler avere alcuna storia sotto le telecamere del Grande Fratello Vip: Lulù capirà il suo disagio?

Dal discorso di manuel ad aldo si evince che manuel non vuole una storia sotto i riflettori proprio xké non gli viene naturale. Quindi finitela di shipparlo con chiunque che tra un po’ lo shippate pure con katia ricciarelli. Anche meno amah #GFVip — La pazza di #AKASETTE SKAM STAN ACCOUNT (@la_akasette) October 7, 2021

Manuel ha detto ad Aldo che quando capisce che l’altra persona in una coppia non può dargli quello che cerca e non si adatta a come è lui adesso gli entra in automatico un freno e non riesce più a continuare…

FINALLY THAT’S THE END 🥰 #gfvip — Gina20 ☺️ (@Nina57880820) October 7, 2021