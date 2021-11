Continuano gli scivoloni di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè. Dopo aver sparlato di lei alle sue spalle con Davide Silvestri e Aldo Montano, ha confidato di sperare nell’eliminazione della sua ex dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Manuel spera che Lulù esca dalla Casa del GF Vip

Katia ha chiesto a Soleil chi ci fosse in nomination insieme a lei. Una volta appreso anche il nome di Lulù Selassiè, la cantante lirica, rivolgendosi a Bortuzzo ha affermato:

Anche le due sorelle? Potresti rimanere vedovo.

“Magari!”, è stata la risposta di Manuel che ha generato una risata sorda in Katia: “Mi è tornata la voce!”, ha concluso.

Bortuzzo, proprio di recente, ha criticato con forza la sua ex fidanzata per essersi addormentata guardando La Turandot prima di metterla in scena nella Casa con comprensivo bacio mozzafiato di Alex Belli e Soleil Sorge.

Manuel non “sopporta” più Lulù e questo appare palese.

Ciò che genera particolare fastidio è la mancanza di “coraggio” di Bortuzzo incapace, fin da subito, di essere totalmente sincero con lei.

Una volta uscita dalla Casa del GF Vip, spero vivamente che qualcuno faccia avere a Lulù tutti i video nei quali Manuel parla ripetutamente male di lei e possa trarre le sue conclusioni.