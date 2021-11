Manuel Bortuzzo non si capacita proprio che Lulù Selassiè si sia addormentata mentre guardava La Turandot prima di metterla in scena al Grande Fratello Vip e credersi alla prima de La Scala.

Manuel Bortuzzo sparla ancora Lulù Selassiè

E così, sempre con Davide Silvestri, Aldo Montano e l’aggiunta di Giucas Casella (che secondo il nuotatore dormiva già da prima ma secondo Katia no), Manuel Bortuzzo ha continuato a sparlare l’ex fiamma:

Solo per il rispetto dell’opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Sono piccolezze ma per il rispetto… dormiva a bocca aperta.

Andre Davide Silvestri ha rincarato la dose raccontando un episodio:

E’ una cosa irrispettosa in generale, sia che ti freghi o meno. Io l’altra volta dovevo andare al volo in bagno e lei mi ha detto che doveva andare lei perché doveva mettere il costume e fare la doccia. Se lei avesse avuto un problema l’avrei fatta entrare ma non il costume… Non gliene frega niente, non gliene frega niente.

Manuel ha proseguito ad attaccare Lulù:

Ieri dormivo in camera e si è messa ad urlare con la sorella, ma forte… mi ha detto che non mi aveva visto. E la carrozzina vicino al letto è invisibile?

Bortuzzo parla di rispetto e, proprio per questo, il suo atteggiamento nei confronti di Lulù gli sta sembrando doveroso? A me no.

Ecco il VIDEO.

Continua a far discutere la grande colpa di Lulù di essersi appisolata durante il video della “Turandot” e, anche se lei ha detto di non aver visto Manuel che dormiva in stanza blu ieri e per questo aveva parlato a voce alta, lui non le crede. Mah.#gfvip pic.twitter.com/6e0DJwzD94 — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

I vipponi “interessati” all’opera