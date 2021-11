Manuel Bortuzzo sta rivelando un lato della sua personalità non esattamente esemplare nonostante il Grande Fratello Vip stia cercando di farci credere il contrario. Ed infatti, dopo la diretta, oltre a prendere in giro Lulù Selassiè con Aldo Montano, l’ha mandata a quel paese quando lei stava cercando di spiegare cosa le era accaduto.

Basta, mi dissocio completamente! Sognatelo, lasciami vivere… ti ho detto quello che penso e voglio dissociarmi dai tuoi comportamenti. Sti cazz*, sono cose tue, non sono affari miei! Vuoi parlare? Non con me!

Sono affari tuoi, non m’interessa. Mi voglio dissociare, basta! Non m’interessa… a me il tuo comportamento non piace, punto e basta. Ti dicono le cose e non ascolti. Io ti voglio bene, ti rispetto per quello che sei e c’è stato ma sognatelo, non sono io la persona che può stare accanto a te. Io non ascolto? Ma vattene a fancul*, a me dici che non ascolto?