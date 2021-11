Stamattina nella Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo in stile “stregone” ha predetto la possibile uscita di Manila Nazzaro nel corso della diretta che andrà in onda stasera su Canale 5.

Manila Nazzaro eliminata dal Grande Fratello Vip? Il pronostico di Manuel

Se guardi però la fascia di età e il trash… Cosa succede stasera? – ha confidato Manuel parlando con Davide – Ho avuto due avvenimenti importanti. Ho avuto un flash dove usciva Lulù. Poi alle 5.30 di stamattina ho avuto un altro flash dove usciva Manila perché ho pensato che le princess potrebbero essere molto amate fuori dal pubblico giovane e da quelli che vogliono un po’ di trash. Adesso sto aspettando il verdetto o la conferma e cercherò di capire perché entrambe pesano abbastanza. Da stamattina ho il presentimento – purtroppo – che esca Manila.

Anche i sondaggi del web danno Manila Nazzaro come sfavorita al televoto.

E se Manuel Bortuzzo parla di sogni premonitori fatti nella notte, per gli appassionati del GF Vip, il nuotatore riceverebbe delle dritte dagli autori ed anche dal fisioterapista che ogni giorno entra in Casa per la consueta terapia: voi cosa ne dite?