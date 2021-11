Manuel Bortuzzo in modalità “veggente”, ha fatto sapere a Jessica Selassiè che presto le tre sorelle verranno divise per proseguire il Grande Fratello Vip non più in coppia ma come concorrenti singole.

Manuel Bortuzzo spoilera alle Selassiè: “Tra poco vi dividono”

Non so quale settimana, se questa o la prossima, voi tre vi dividono. Poi se avrò ragione mi date la mano…

Jessica ha domandato curiosa: “Te lo hanno detto?”, forse facendo intendere ad una conversazione avvenuta in confessionale anche se, il popolo dei social ha un’altra idea.

Manuel a Jessica: “Non so quale settimana, se questa o la prossima, voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano.”

La regia stacca su Sole/Alex.

Sul finale del video parte la musica, e Jessica, tra il serio e il faceto: “Te l’hanno detto?”#gfvip pic.twitter.com/nlByKdZoFn — BL (@rainbow20202020) November 21, 2021

Secondo gli amici di Twitter, durante le doverose sedute di fisioterapia, non riprese dalle telecamere del programma, Manuel avrebbe ricevuto qualche piccolo spoiler da poter “seminare” in giro per la Casa del Grande Fratello Vip.

Per resto, proprio Alfonso Signorini ha fatto sapere, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, che preso le tre sorelle Selassiè verranno divise proprio come è accaduto in passato con le coppie di parenti, comprese Maria Teresa Ruta e Guenda Goria durante la penultima edizione.

Per chi farete il tifo fra le tre princess?