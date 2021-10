Manuel Bortuzzo questa mattina ha fatto una piacevole sorpresa al resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip, compresa Lulù. Il nuotatore è entrato in Confessionale con la sedia rotelle e ne è uscito con in piedi con le sue protesi, emozionando tutti.

Manuel Bortuzzo cammina con le protesi: la reazione di Lulù

Inizialmente Lulù appena sveglia non si era accorta. Poi, una volta notato Manuel in piedi in cucina lo ha raggiunto abbracciandolo forte e piangendo per la forte emozione ricevuta.

IL BUONGIORNO E LA “REAZIONE” DI LULÙ A MANUEL ❤️#GFVIP pic.twitter.com/5VKxS6Hwus — ⇢ (@trasheela) October 6, 2021

Successivamente Lulù si è portata a casa uno scivolone che non è passato inosservato agli amici della rete.

Ed infatti, dopo aver visto Bortuzzo in piedi, si è resa anche conto di quanto fosse alto (Manuel è quasi un metro e novanta) commentando:

Mi piace essere piccola in confronto all’uomo. L’uomo nano chi lo vuole.

Dopo questa affermazione Lulù è stata immediatamente ripresa da Raffaella Fico: