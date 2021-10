Manuel Bortuzzo in piedi al Grande Fratello Vip per merito delle protesi: forte emozione in Casa – VIDEO

Manuel Bortuzzo ha messo le protesi che gli hanno permesso di stare in piedi sulle sue gambe con l’aiuto di un tutore scatenando la fortissima emozione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo in piedi al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo si è spostato in giro per la residenza più spiata di Cinecittà liberandosi, per qualche momento, della sua sedia a rotelle.

Lulù ha tentato di abbracciarlo rendendosi contro della sua altezza e, proprio per questo motivo, Soleil Sorge ci ha teneramente scherzato su: “E adesso come fai a dargli i bacini?”.

In mattinata il concorrente del Grande Fratello Vip è entrato in confessionale sulla sedia a rotelle e ne è uscito con le sue gambe per merito del tutore che gli ha permesso di fare peso sulle braccia muovendo alcuni passi in giro per la Casa, assistito da Alex Belli e Aldo Montano, che avevano gli occhi puntati su di lui per accertarsi che tutto fosse sotto controllo.

Manuel è molto alto (quasi un metro e novanta) e, proprio per questo motivo, Lulù Selassié ha notato subito la differenza riempiendolo di coccole.