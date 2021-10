Manuel Bortuzzo da sabato sta male: cosa è successo al nuotatore? Il concorrente del Grande Fratello Vip ha la febbre e alcuni fastidiosi problemi con la cistite.

Proprio per questo motivo Bortuzzo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo e dormire in una stanza privata nel caso gli fosse tornata la febbre. Questo lo avrebbe portato, di conseguenza, a rinunciare alla compagna dell’amico Aldo Montano al quale è legato da un forte rapporto.

Nella giornata di ieri, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Manuel ha purtroppo riscontrato ancora la febbre, salita a 38,5°, e questo evento lo ha spinto a mettere in pratica la sua iniziale decisione, ovvero quella di dormire da solo.

Nonostante il malessere di Manuel Bortuzzo, Lulù non s’è persa d’animo ed anche ieri sera è entrata nella stanza privata riservata al ragazzo pretendendo di trascorrere del tempo con lui.

La conferma del fatto che però i due alla fine abbiano trascorso insieme la notte è arrivata poco dopo con un video postato su Twitter e nel quale Aldo Montano comunica a Giucas Casella che dormirà con lui dal momento che l’amico Manuel avrebbe deciso di dormire con Lulù.

Come sta oggi Manuel? A quanto pare, secondo i commenti che si leggono dagli amici di Twitter, pare che la febbre sia un po’ scesa. Ed infatti lo stesso Bortuzzo, per via dei problemi di salute accusati in questi giorni, aveva persino paventato la possibilità di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip qualora la febbre non fosse scesa.

