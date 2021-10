La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù fa acqua da tutte le parti. Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha giustificato il suo negarsi costantemente ai baci mettendo in mezzo la scusa del “rossetto”.

Dopo aver mostrato un video che vede Lulù sbottare contro Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Bortuzzo ha spiegato di aver bisogno dei suoi spazi dentro la Casa: “Io non devo privarmi di stare con gli altri per una cosa sua”.

Manuel in diretta ha aggiunto:

Ormai sono un paio di anni che ho cambiato le priorità di vita. Mi prendo del tempo per me stesso. Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene. Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei, ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti.