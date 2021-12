Scontro tra Manila e Maria Monsè, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro

Ormai per i giudizi delle opinioniste del Grande Fratello Vip in merito a ciò che accade nella spiatissima Casa, non dobbiamo attendere necessariamente i due appuntamenti settimanali con il reality di Canale 5. Sonia Bruganelli, infatti, ha voluto dire la sua sul conto di Manila Nazzaro direttamente attraverso le sue Instagram Stories, ed è stata particolarmente efficace.

Manila Nazzaro, l’attacco di Sonia Bruganelli

Nel corso della diretta di oggi del Grande Fratello Vip, Manila ha avuto un acceso confronto con Maria Monsè, seguito anche dall’opinionista Sonia Bruganelli. Il motivo è da ricollegare a quanto accaduto nella spiatissima dimora di Cinecittà dopo l’attacco gratuito di Soleil a Sophie. Nella Casa i Vipponi si sono schierati dalla parte di una o dell’altra influencer.

Alcune delle donne della Casa si sono schierate con l’ex tronista di Uomini e Donne, da Valeria Marini passando per Francesca Cipriani, Carmen Russo e Miriana Trevisan. Maria Monsè, invece, ha raggiunto Soleil per avvertirla che nella stanza arancione stessero parlando di lei.

Manila, venuta a conoscenza del gesto di Maria non avrebbe affatto gradito dal momento che in tal modo, a suo dire, avrebbe contribuito ad aizzare ulteriormente Soleil. Sonia Bruganelli ha avuto modo di assistere al confronto tra le due donne e riportando tramite le sue Stories il faccia a faccia, ha attaccato la Nazzaro scrivendo: