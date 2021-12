Dopo la battuta infelice di Soleil nei confronti di Sophie, il padre di quest’ultima è intervenuto sui social cercando di difendere la figlia (ma il tentativo non è stato proprio riuscitissimo). Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Vip lo scontro tra le due coinquiline è proseguito.

“Sei veramente imbarazzante” ha affermato Sophie raggiungendo Soleil. “Te la sei cercata. – ha proseguito la Sorge – Io mi permetto di dire e pensare quello che voglio su di te. Se mi diverte prendere in giro una situazione davvero ridicola e delle persone ancor più ridicole mi permetto di farlo”.

“Dire ad una donna sei tutta plastica, perdi l’espressione. Uno io non sono tutta plastica e due anche se lo fossi sei di una tristezza unica”, continua Sophie.

Anche Gianmaria ha espresso il suo dissenso nei confronti dell’uscita di Soleil:

Poi Sophie è intervenuta nuovamente:

Non mi sento offesa perchè ho rifatto solo il seno ma anche se lo fossi tu non ti puoi permettere. A differenza tua io il mio viso non l’ho minimamente toccato come invece hai fatto tu che hai stravolto i connotati, ma anche se mi fossi rifatta tutta sono problemi miei e tu costantemente cerchi di umiliare le persone.

Lo fai con me, lo fai con Miriana e l’hai fatto con Gianmaria, con chiunque… e tu non ti puoi permettere di offendere gratuitamente la gente e dirmi che mi posso buttare nell’umido. Buttati nella spazzatura che sei veramente una spazzatura da come ti comporti. Io devo portare rispetto? E allora porta tu rispetto ad una donna di 50 anni (Miriana, ndr) e non le dire che ti rompe il cazz*.