Manila Nazzaro e Kabir Bedi: la finale del GF Vip sancisce la pace, la foto

Manila Nazzaro ha accolto il messaggio di pace lanciato da Kabir Bedi nel giorno della finale del Grande Fratello Vip, ed ha deciso di lasciarsi definitivamente alle spalle le liti, le battutine e le stoccate reciproche che hanno caratterizzato una parte del loro percorso.

Il Grande Fratello Vip è definitivamente terminato, ed i vari Vipponi hanno deciso di riprendere in mano le proprie vite, archiviando la parentesi legata alla spiatissima Casa di Cinecittà. Così è stato anche per Manila Nazzaro.

Nella serata di ieri, tempo di finale del GF Vip, Manila e Kabir si sono ritrovati nello studio del reality insieme a tutti i loro ex compagni di avventura. Evidentemente dopo il precedente messaggio social dell’attore indiano, l’ex Miss Italia ha deciso di replicare a tono pubblicando su Twitter una foto proprio insieme a Kabir:

Hi Kabir! Hi Manila!!! E tutte le discussioni da stasera non esisteranno più! Felice di averti conosciuto.