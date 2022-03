A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, Kabir Bedi, ex Vippone, ha deciso ufficialmente di compiere un gesto distensivo nei confronti di Manila Nazzaro e di sotterrare l’ascia di guerra. Cosa lo abbia fatto desistere da un nuovo attacco non ci è dato saperlo, fatto sta che l’attore indiano è intervenuto oggi con un gesto social.

Kabir Bedi replica a Manila Nazzaro

Sarà l’aria della finale o il fatto che probabilmente tutti i Vipponi al termine della serata si ritroveranno a festeggiare il vincitore, fatto sta che Kabir Bedi oggi ha mandato un messaggio di pace a Manila Nazzaro che, dopo le sue ultime parole, ha in qualche modo spiazzato.

Rispondendo ad un tweet di Manila di qualche giorno fa in cui l’ex Vippona lanciava a sua volta una frecciatina, l’attore ha replicato (solo oggi):

Oggi è la FINALE del Grande Fratello! È un buon giorno per lasciarci alle spalle le nostre differenze, e ringraziare #GFVip per averci dato la meravigliosa opportunità di essere in questo spettacolo da record. Ti auguro tutta la felicità Manila!

Di recente, intervistato dal settimanale Chi, Kabir aveva lanciato una frecciatina a Manila Nazzaro commentando:

Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Sì, io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento. Se sono uscito per colpa della nostra lite? È possibile, perché lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: “Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà”. E voglio chiudere senza un bacio.