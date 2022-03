“Manila disperata e pronta a tutto pur di vincere”: il nuovo affondo di Kabir

Uno degli ultimi eliminati dalla Casa del Grande Fratello Vip è stato Kabir Bedi. L’attore non ha nascosto una certa delusione per via della scelta del pubblico di farlo fuori dal reality di Canale 5 che tuttavia continua a seguire con estrema attenzione. In una recente intervista al settimanale Chi, ha detto la sua sui concorrenti rimasti in gara e che aspirano ad avere un posto nell’ambita finale.

Kabir Bedi interviene dopo la sua eliminazione: cosa pensa dei Vipponi

I Vipponi preferiti da Kabir Bedi continuano ad essere gli uomini della Casa, ovvero Barù e Davide Silvestri, come ha dichiarato tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Ecco quali sono state le sue parole:

I miei favoriti sono Barù e Davide, perché sono persone molto interessanti che fanno tante cose per gli altri. Sono diventati buoni amici nel mio soggiorno.

C’è però una concorrente con la quale Kabir proprio non è riuscito ad instaurare un bel rapporto, ovvero Manila Nazzaro:

Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Sì, io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento. Se sono uscito per colpa della nostra lite? È possibile, perché lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: “Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà”. E voglio chiudere senza un bacio.

Ma cosa pensa invece del triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge?

È un grande dramma che tocca la vita di tre persone: e queste sono vite vere, non finzioni. Ogni persona sta facendo la sua parte in una verità che è più strana di una fiction. Allora le cose cambiano ogni giorno, ci sono sempre colpi di scena. Ho consigliato ad Alex di scegliere Delia perché Soleil dice che è solo amicizia e Alex ha dichiarato che Delia è l’unica donna nella sua vita, e lei vuole sicurezza nei sentimenti. Se Alex veramente vuole Delia come sua moglie, deve sacrificare una cosa meno importante, cioè l’amicizia con Soleil, per avere una cosa più importante, che è un felice matrimonio.

Infine, l’ex Vippone ha svelato chi potrebbe essere il possibile vincitore della sesta edizione: