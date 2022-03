Manila Nazzaro è tornata attiva sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. In vista della finale di stasera, l’ex Miss Italia ha ringraziato alcuni dei suoi compagni di avventura e, tra questi, manca Soleil Sorge.

Manila Nazzaro delusa da Soleil Sorge dopo il GF Vip

“Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega come Adriana Volpe… GRAZIE!”, ha scritto Manila ringraziando Delia Duran e Miriana Trevisan.

Poi la Nazzaro ha fatto altri nomi (escludendo Soleil):

E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulu’… ho avuto compagni di viaggio STUPENDI! Quando Francesca è uscita è stato un trauma per me. Miriana è stata l’unica a farmi tornare a sorridere e ballare. Entrambe buone e accoglienti. Speciali! Quello che si vive in quella casa è molto diverso per fortuna, ma anche purtroppo rispetto a ciò che arriva fuori. Ho avuto accanto persone bellissime anche se alcune mi hanno ferito e deluso. Ho e abbiamo sbagliato ma abbiamo comunque vissuto pezzi di vita vera.

E quando le hanno fatto notare l’assenza di Soleil tra i suoi ringraziamenti, Manila ha precisato:

Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione!