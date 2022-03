Giunti alle battute finali, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di bilanci. Jessica Selassiè e Barù, si sono confrontati a meno di 24 ore di distanza dalla chiusura di questa avventura.

Buonanotte, e grazie per avermi fatto conoscere Barù. Gherardo. Sono contenta di aver conosciuto una persona come te. Mi mancava una persona così. Non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l’ho capito benissimo come sei fatto.

Anche il nipote di Costantino ha fatto il punto della situazione provando a fare un bilancio del suo percorso:

Per me questo tipo di ambiente, che è un ambiente comunque ostile, chiusi dentro casa, in un ambiente che è l’opposto di come sono cresciuto, di come vivo, proprio tutto l’opposto a quello a cui sono abituato è stata una sfida e sono contento di averla vinta, non so come ho fatto.

Se mi dovessi chiedere cosa mi è piaciuto, ti dico ridere 20 minuti per niente, cosa che non facevo da tanto tempo. E poi ovviamente le poche persone con cui leghi e fai amicizia. Secondo me è un legame forte nato in un ambiente ostile. Se esci da qui con delle amicizie vere sono testate qui dentro.