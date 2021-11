Manila Nazzaro ha parlato con Soleil Sorge e Sophie Codegoni del bacio che si sono scambiate durante il party di Halloween del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia è stata fraintesa dal web ed accusata di “omofobia” dal popolo dei social.

“Tra donne il bacio è un’immagine ancora più forte perché ci sono ancora dei taboo immensi”, ha affermato Manila.

Pronta la replica di Sophie:

E Soleil ha aggiunto:

Ecco i VIDEO.

Voi cosa ne pensate?

PARTE 3. Ma come siamo ancora ridotti nel 2021? @GrandeFratello Soleil sicuramente ha negato per il limone in sè, non tanto per il sesso di Sophie, ma le hanno messe in una posizione tale da farle sentire delle pervertite… #gfvip pic.twitter.com/OIRIhUuW1D

— Villi Di Laurentis (@villisoares) November 2, 2021