Giacomo Urtis è sicuro: Alex Belli e Delia Duran torneranno insieme. Durante una sessione di allenamento nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Manila Nazzaro, il chirurgo estetico ha detto la sua in merito alla coppia del momento.

Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei sta facendo il Grande Fratello Vip, fatti due calcoli e dimmi se non gli è convenuto. – afferma Giacomo parlando con Manila – Io li conosco troppo bene, da anni. Loro stanno troppo bene insieme. Tu li devi vedere in giro a Milano senza questa situazione mediatica. Sono affiatatissimi, mai vista una coppia così affiatata. E’ impossibile che loro non tornino insieme, loro sono super affiatati.