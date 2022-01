Manila Nazzaro, confidandosi con tre quarti degli inquilini del Grande Fratello Vip, ha svelato cosa potrebbe essere accaduto sotto le coperte tra Alex Belli e Soleil Sorge prima dell’ingresso di Delia Duran.

Non è la verità che sono solo amici. Alex ha detto a Soleil che Delia ha accettato la situazione. Lo sappiamo tutti qual è la verità, lo sa tutta Italia. Al di là di quello che è successo… preliminari artistici. Ma loro non hanno mai ammesso nulla, hanno sempre detto che è solo amicizia ma lui ha un comportamento diverso.

Qual è la verità? Non me l’ha raccontato Delia ma a lei lo ha raccontato Alex e lei mi ha detto delle cose nell’orecchio. Abbiamo tutti un modo differente di reagire. Lei mi ha detto: ‘come faccio a lasciarlo, ho tutto a casa sua!’. Stare qui ha un altro valore. Ecco perché c’è la differenza con persone come me o Nathaly.

Lei non ha rabbia ma rivincita come donna che lavora e vuole fare delle cose in maniera indipendente. Lei ha detto che aveva voglia di fare il GF Vip. Mi ha detto che le avevano chiesto di entrare quando Alex era ancora dentro. Di lavoro fa l’attrice ed ha cavalcato l’onda perché l’hanno voluta. Lei non ha rabbia verso Soleil ma è arrabbiata con Alex.