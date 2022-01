Delia Duran verso un altro programma dopo il GF Vip? Il retroscena

Il triangolo nato al Grande Fratello Vip potrebbe portare fortuna a Delia Duran dal punto di vista professionale. Se, infatti, la situazione con Alex Belli resta ancora tutta da chiarire, per la bella attrice e modella sudamericana potrebbe aprirsi una nuova occasione in ambito lavorativo.

Delia Duran a La Pupa e il Secchione?

I Vipponi, ma anche i telespettatori del GF Vip continuano a chiedersi quale sia il reale motivo dietro la presenza nella Casa di Delia Duran e solo nelle ultime ore Jessica ha, per la prima volta, fornito una risposta sensata: “E’ qui per lavoro”.

A proposito di lavoro, nelle prossime settimane, chiusa l’esperienza del GF Vip, per la moglie (o ex?) di Alex Belli potrebbe aprirsi una nuova porta. A svelare interessanti retroscena è stato il giornalista Davide Maggio che nelle passate ore ha risposto alle domande dei suoi follower tramite le sue Instagram Stories.

Un utente ha domandato al buon Davide dettagli sugli opinionisti e sui concorrenti della prossima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che come sappiamo sarà condotta da Barbara d’Urso. Ed ecco la replica del giornalista:

La D’Urso pare volesse Delia Duran.

Ovviamente non è chiaro se il desiderio della conduttrice sia o meno sfumato ma resterebbe comunque una ipotesi dal momento che lo show di Italia 1 andrà in onda tra la fine di marzo ed i primi di aprire, esattamente dopo il Grande Fratello Vip (ammesso che Alex non sia disposto a ‘riprendersi’ sua moglie in queste settimane).