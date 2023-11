Serata particolarmente “croccante” quella di Ballando con le stelle andata in onda sabato 11 novembre su Rai1. Teo Mammucari si è scagliato ancora una volta contro Selvaggia Lucarelli, rea di non averlo abbracciato nel dietro le quinte.

Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un “Come stai?”. Io sono andato a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: “Preferivo non vederti prima della puntata”.

Io sarò il vincitore. Quando alzerò la coppa, ti ci infilo dentro. Io non sono un ballerino bravo perché fino a tre settimane fa facevo altro. Tu stai là da sette anni, ma non ci hai capito niente.

Il prossimo anno vai via, perché hai stufato. Abituati perché il prossimo anno starò qua, seduto accanto a te.

Dopo 25 anni che non ci vedevamo mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio. Dopo 25 anni, sei rimasta seduta e non ti sei neanche alzata per salutarmi. Se sei umana ti alzi, vieni qui e mi dai un abbraccio.