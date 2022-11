La mamma di Micol Incorvaia finisce nella bufera per un suo intervento social: Antonella e Oriana nel mirino, cosa sta succedendo

Sono ore di grande tensione, queste, nella Casa del GF Vip in cui si sono ormai venute a formare due fazioni (poi esplose anche sui social): da una parte Micol Incorvaia, dall’altra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Oltre a creare dinamiche interne ai rapporti tra i vari inquilini, con liti e prese di posizioni, la faccenda non è passata inosservata anche fuori dalla spiatissima Casa di Cinecittà.

La mamma di Micol Incorvaia nella bufera, cosa è successo

Ad intervenire è stata anche la mamma di Micol Incorvaia, che attraverso il suo profilo social si è lasciata scappare una frecciatina neppure poi tanto velata rivolta ad Antonella e Oriana.

Mentre la figlia Micol è stata paragonata a Cenerentola, le due amiche le ha definite “sorellastre”, facendo il verso alla famosa favola. Le Stories sono poi state condivise anche dallo staff della Vippona sulla sua pagina ufficiale.

La frecciatina della madre, tuttavia, ha inevitabilmente sollevato la polemica, soprattutto per il fatto che le foto scelte per Antonella ed Oriana non sarebbero casuali: mentre lo scatto della venezuelana è del periodo precedente alla chirurgia, quando è praticamente irriconoscibile, quello di Antonella risalirebbe a diverso tempo fa.

Sui social, in particolare, hanno accusato la madre di Micol di incoerenza dopo le recenti parole della sorella maggiore Clizia, che, intervenendo a Casa Chi, aveva detto: “Per gratificare una donna non c’è bisogno di denigrarne un’altra”.