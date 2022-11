Tavassi asfalta Oriana al GF Vip, Guendalina interviene – VIDEO

Oriana Marzoli è perfetta per le dinamiche del Grande Fratello Vip ma umanamente fa venire i brividi in quanto a sensibilità e profondità d’animo. In queste ore Edoardo Tavassi ha preso le difese di Micol Incorvaia mettendo le cose in chiaro con la biondina.

Tavassi asfalta Oriana al GF Vip, Guendalina interviene

Oriana, chiaramente, non gradisce che Antonella e Micol possano risolvere e la Fiordelisi continua ad essere gelosa di un rapporto d’amicizia, semplicemente perché la Incorvaia è l’ex fidanzata di Edoardo (che non ha speso mezza parola positiva per la sorella di Clizia).

“Si vede lontano un miglio, tesò se c’avevi 3 follower col cazz* che era amica tua (Antonella, ndr), ancora non l’hai capito?”, ha affermato Edoardo. Oriana, toccata nel profondo, ha replicato: “Amore, io ho 2 milioni”.

Pronta la risposta di Edoardo:

Sì, ma in Italia c’hai tu zio e il portiere del condominio… A me non me prendi per il cul*.

Successivamente Oriana ha cominciato ad offendere basandosi (come sempre) sull’aspetto fisico ed i follower.

Infantile, superficiale, attaccabrighe e priva di contenuti.

Personalmente me ne frego delle dinamiche di questo tipo, credetemi.

A tal proposito è intervenuta anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, il video lo trovate in apertura del nostro articolo.