Tra Antonino e Nikita i rapporti non sono mai stati idilliaci. Non di rado l’ex compagno di Belen Rodriguez si è scagliato contro la Vippona criticandone i suoi atteggiamenti. Nelle ultime ore lo ha fatto nuovamente, sfogandosi con Sarah Altobello. A detta del concorrente, Nikita sarebbe arrivata persino ad imitare Belen, facendolo per questo innervosire. Ma non tutti sarebbero d’accordo con questa teoria.

Nikita imita Belen Rodriguez? Antonino infastidito

Ieri sera, mentre erano intenti a lavare i piatti, Antonino e Sarah si sono ritrovati a parlare male ancora una volta di Nikita. “Quella ti guarda così, tu le chiedi ‘che cos’hai?’ e lei ti dice ‘niente, perchè?’. E quindi… Ma lei fa bene, perché questo gioco è così”, ha commentato in tono critico Antonino.

Poi il Vipponi ha fatto un’altra rivelazione alla sua nuova amica tirando in ballo la sua ex Belen:

Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice (Belen, ndr). Pensa che nervosismo mi tira fuori. Mi passa e mi fa ‘Oh mio Dio’, hai presente no? Sempre! Pensa se me lo facesse un uomo… sempre! (mimando il gesto della testata, ndr).

In realtà la teoria avanzata da Antonino potrebbe non essere totalmente corretta. Nikita infatti è solita dire “Dios mio!”, ma il riferimento, stando a quanto riferito dagli amici di Twitter, sarebbe più che altro all’ex Vippone Amaurys Perez e non a Belen. QUI il video