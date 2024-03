La mamma di Greta Rossetti svela perché parla male della figlia: il retroscena “agghiacciante” – VIDEO

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, continua ad intralciare il percorso televisivo di sua figlia, attuale concorrente del Grande Fratello. Intervistata da “361Lounge”, la signora ha svelato un retroscena “agghiacciante”. La mamma di Greta Rossetti svela perché parla male della figlia A quanto pare, la mamma di Greta percepirebbe dei soldi per fare le storie su …

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, continua ad intralciare il percorso televisivo di sua figlia, attuale concorrente del Grande Fratello. Intervistata da “361Lounge”, la signora ha svelato un retroscena “agghiacciante”.

La mamma di Greta Rossetti svela perché parla male della figlia

A quanto pare, la mamma di Greta percepirebbe dei soldi per fare le storie su Instagram contro la figlia e il resto del cast del Grande Fratello.

Quindi, per due spicci, questa donna si scaglia contro sua figlia in maniera gratuita e disturbante? Io non ho parole.

Venire pagati per dire quelle cose non è certo una giustificazione alle parole che siamo stati costretti ad ascoltare in questi mesi. Una madre, per natura e istinto, protegge il proprio figlio a prescindere (specie quando poi, proprio Greta, nella Casa si sta comportando egregiamente).

La signora ha svelato anche di avere qualcuno “dietro” che le suggerisce cosa dire (un manager?). Qualcuno le dica che nella Casa del Grande Fratello, per nostra fortuna, non ci entrerà mai e finito il reality show ci dimenticheremo di lei (per nostra fortuna!).

Cosa ne pensate? Ecco il VIDEO:

In diretta a #361lounge Marcella Bonifacio, madre di Greta del #GrandeFratello, ha detto: “Non sono come mi vedete su Ig, c’è una persona dietro…”

– “Corona?”

– “No”

– “Comunque lei percepisce soldi x fare quelle storie Ig anche contro sua figlia?”

– “Sì” 👀😈 — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2024