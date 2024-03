Shaila Gatta e Mirko Brunetti: cosa diceva di lui l’ex Velina un mese prima della paparazzata

La paparazzata di Mirko Brunetti con Shaila Gatta, ex Velina di Striscia, ha indispettito non poco Perla Vatiero, che nel corso del blocco pubblicitario si è lasciata andare ad alcuni commenti sul fidanzato. Eppure proprio un mese prima della serata con l’ex gieffino, la ballerina non era stata particolarmente clemente con lui.

Shaila Gatta e Mirko Brunetti: quando l’ex Velina lo criticava

Era lo scorso febbraio quando Shaila Gatta, ospite di 361 Lounge, si lasciava andare a dei commenti spassionati sui protagonisti del Grande Fratello. A finire nel mirino era stato proprio Mirko, sul quale aveva espresso dei commenti tutt’altro che positivi:

Secondo me questo Mirko rappresenta il ragazzo classico della nuova generazione, cioè il bello che non balla proprio. Lui è un pesce al brodo! Il pesce al brodo a Napoli si dice così. Lui è il tipico ragazzo che non si muove. Dai, hai due belle ragazze con carattere, io mi chiedo perché lo guardano ancora. Per me è un pesciolino, sta lì come un bamboccione, poi esce dalla Casa e si ricorda di avere un carattere.

“Pesciolino, bamboccione”: Mirko Brunetti stroncato da un’ex Velina, il confronto con Vittorio #grandefratello https://t.co/Dig2Mgp1S2 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 15, 2024

Cosa sarà cambiato nel frattempo? Sempre su Mirko aveva sparato a zero:

Se Mirko non avesse avuto il Grande Fratello a spingerlo, non avrebbe fatto nulla. Ragazzi questo qui dorme come non so cosa, dorme come un bambino. Rispecchia la nuova generazione di maschi che sono diventati delle dive e si fanno corteggiare.

Il “pesce al brodo”, tuttavia, sarebbe riuscito a trascorrere una bella serata con Shaila ed a farsi paparazzare insieme, alla faccia del “bamboccione”!