Perla gelosa di Mirko dopo la paparazzata con Shaila Gatta: “Se fa qualcosa non gli conviene tornare!”

Perla Vatiero gelosa dopo la paparrazata di Mirko: “Lo so che è così!”, Sergio la manda in tilt con la sua osservazione

A mettere un po’ di pepe alla puntata di ieri del Grande Fratello, ci ha pensato proprio lo stesso padrone di casa, Alfonso Signorini. Protagonista della parentesi è stata Perla Vatiero la quale, dopo aver appreso del pernottamento di Mirko presso l'”hòtel” Baraldi ha anche mostrato una paparazzata di Brunetti con un volto noto.

Perla gelosa di Mirko: la reazione

La paparazzata in questione, pubblicata proprio dal giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini, riprende Mirko Brunetti in compagnia di Shaila Gatta, ex Velina di Striscia la Notizia:

Lei non si è schiodata un attimo da lui e lui da lei, come puoi vedere eh? Si sta divertendo. La cosa divertente è che ad un certo punto, quando lei si accorge che Mirko è acchialappato ad un’altra, scatta Angelica come una furia e va a separarla da Mirko.

Mentre Perla osservava con una certa attenzione le foto che scorrevano sullo schermo, Angelica è intervenuta commentando:

Confermo che Mirko non stava facendo niente di strano, quindi… eravamo ad una festa tutti insieme.

Ad insinuare il dubbio che quella paparazzata sia stata più lunga del previsto, ci ha pensato Sergio durante un blocco pubblicitario. Rivolgendosi a Perla, infatti, ha fatto notare come in una foto Mirko apparisse con un cocktail, mentre in un altro scatto con un bicchiere differente, a conferma che la cosa sarebbe durata un bel po’.

Tutto l’insieme, in particolare Mirko “senza nulla sotto la giacca”, oltre che in compagnia di una ragazza famosa, ha fatto ingelosire non poco Perla che ha commentato, in risposta a Sergio:

Amore, non gli conviene dopo tornare a casa. Mo glielo dico ad Alfonso. È vero, aveva due cocktail diversi e stavano in due posizioni diverse. Ma anche io c’avevo fatto caso, mica sono una sprovveduta. E’ stata proprio una serata di grande conversazione. Ma è vero, ma lo so che è così! Ma lo so!