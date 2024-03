Sergio e Perla “sgamano” la strategia di Giuseppe per la finale del GF – VIDEO

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, durante lo spazio dedicato alla proclamazione del terzo finalista, Giuseppe Garibaldi si è nuovamente autovotato. Al termine della puntata live, Perla e Sergio hanno “sgamato” la possibile strategia del bidello.

Sergio e Perla “sgamano” la strategia di Giuseppe

Sergio e Perla si sono interrogati sull’eliminazione di Paolo Masella che ha avuto la peggio contro Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese (terzo finalista).

“Se devo trovare una motivazione, l’unica plausibile che ti posso dare… è che Giuseppe nell’ultimo momento ha spinto e questa cosa è stata messa in luce. Dall’avvicinamento a Beatrice, le clip che hanno fatto… questa cosa è stata analizzata e messa a fuoco”, ha affermato Sergio.

Il pensiero è stato pienamente condiviso pure da Perla:

Ha spinto, sì!

Gli ultimi movimenti da parte di Giuseppe, quindi, sarebbero veramente frutto di una strategia? Fateci sapere cosa ne pensate!

Ecco il VIDEO:

La scheda del concorrente

Giuseppe Garibaldi ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e autoironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.