Alessio Falsone minaccia di lasciare la Casa e litiga con Varrese: il discorso (perfetto) di Federico Massaro – VIDEO

Alessio Falsone, nonostante il rimprovero in diretta di Alfonso Signorini con tanto di comunicato da parte del Grande Fratello, continua ad arrabbiarsi e sbraitare contro gli altri concorrenti.

Al termine della diretta, Alessio ha minacciato di lasciare la Casa sfogandosi da solo (qualcuno gli indichi la porta rossa, grazie!).

Non contento, Falsone ha anche discusso con Massimiliano Varrese. Il terzo finalista, subito dopo la diretta, ha mostrato tutto il suo fastidio:

Mi stai dando fastidio, evitami, fino ad ora sono rimasto calmo. Ti posso dire una cosa? Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Perché chi è insicuro qui dentro, sei te. Perché sei tu che ti pavoneggi come migliore al mondo, come numero uno. Però chi è numero uno non lo dice, lo fa. Tu hai la sindrome dell’eterno secondo! Non fare lo sbruffone con me, non iniziare. Smettila con questo atteggiamento da arrogante. Vai a fare il guascone da un’altra parte che sei entrato qui dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla. Ti abbiamo accolto con la personalità che hai, con il carattere che hai, adesso però mi stai rompendo le scatole, te lo dico con calma. Fai lo spavaldo, il pagliaccio dalla mattina alla sera. Io non ti ho proprio considerato. Senti, Alessio, ti faccio lezioni sulla sicurezza. Io non sono mai andato a dire che sono il numero uno nella vita.

Alessio Falsone, ovviamente, non ha perso l’occasione per rincarare la dose:

Puoi agitarti quanto vuoi Max, io sono sereno. Io ti evito. Forse la mia sicurezza fa vibrare le vostre insicurezze ma è un problema vostro. Come tutte le volte che ti alzi per parlare: comunicazione non verbale. Vuol dire che non vedi di alzarti per parlare. Ma chi ha detto che sono numero uno? A te dà fastidio. Vediamo fuori la vita com’è; guarda che questo è il Grande Fratello, non è la vita. La differenza tra me e te è che io dico la verità. Ti dà fastidio il mio atteggiamento, questa è la tua insicurezza Max. Io ho sempre detto che so fare 3 cose nella vita: so allenare, corteggiare le donne e fare le storie.

Federico Massaro, perfetto come sempre, ha fatto il quadro della situazione:

Ale, non riesci a parlare senza fare l’arrogante, non ce la fai, forse sei proprio tu. Perché tu non fai le scenette? Non è che le fai, è il tuo modo di essere. Dietro tua arroganza c’è la tua insicurezza… Anche io sono stato bullizzato ma non tratto le persone da bullo come fai tu. Tu sei diventato quello che ti hanno fatto.

La replica di Alessio non si è fatta attendere:

Io recito? La differenza tra me e te è che io non recito. Io non tratto le persone come un bullo, io non mi faccio prendere per il cu*o, diversamente da te.