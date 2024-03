Manca ormai meno di una settimana alla finale del Grande Fratello, e ad un soffio dalla chiusura dell’edizione, Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati eliminati dal reality. E’ accaduto nel corso della 45esima puntata di ieri, caratterizzata da un’eliminazione consueta e da un televoto flash. Ma quali sono state le loro prime parole a caldo?

Anita Olivieri è stata eliminata dal Grande Fratello dopo essere risultata la meno votata al televoto in corso che vedeva in sfida anche Greta, Sergio e Simona. La Olivieri ha ottenuto solo il 20% delle preferenze.

Una volta uscita dalla spiata Casa, a distanza di oltre sei mesi dal suo ingresso, ha espresso un suo commento sul percorso avuto:

Il mio percorso è stato pieno. Penso di aver dato tutto, non so, non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Quindi sono felice. Sono andata oltre i miei limiti, oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e quindi sono molto molto felice.