Mamma e figlio verso il Grande Fratello: “Lei non ne vuole proprio sapere!”

Mamma e figlio famosi verso il Grande Fratello? Pare che lei non voglia saperne niente, almeno questo è ciò che riporta Ivan Rota tramite il suo nuovo focus su Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino.

Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per il prossimo Grande Fratello, ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non ha parlato con la madre, l’ ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis.